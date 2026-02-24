PChigi | Italia con Ucrainaper la pace

Palazzo Chigi ricorda che l'Italia sostiene l'Ucraina contro l'aggressione russa, provocata dalla crisi militare iniziata quattro anni fa. La nota ufficiale evidenzia la solidarietà italiana in un momento cruciale, mentre il conflitto continua a causare sofferenze e distruzione. La posizione italiana mira a rafforzare il sostegno internazionale per la pace e la stabilità nella regione. La dichiarazione chiude sottolineando l’impegno del governo nel promuovere soluzioni durature.

14.55 Nota di Palazzo Chigi nel 4° anniversario "dell'ingiustificata e brutale aggressione russa" a Kiev. "Solidarietà e vicinanza" dall'Italia e "costante,convinto sostegno coi partner" Ue e Nato. "L'Italia concorre con determinazione agli sforzi internazionali per promuovere una pace giusta e duratura", prosegue la nota, aggiungendo: "Il nostro Paese accompagna il processo negoziale promosso dagli Usa e partecipa alle attività della Coalizione dei Volenterosi per la definizione di solide garanzie di sicurezza per l'Ucraina". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ucraina, Podolyak: “Russia va costretta alla pace, anche l’Italia a rischio con questa guerra”Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Zelensky, afferma che la Russia deve essere costretta a fare la pace, anche a costo di aumentare la pressione internazionale.

Ucraina, oggi Zelensky a Roma per incontro con Papa Leone XIV e Meloni, la premier: “Italia allineata agli Usa sul piano di pace”Volodymyr Zelensky si trova a Roma per incontri istituzionali con Papa Leone XIV e la premier Giorgia Meloni, in un momento cruciale per la situazione in Ucraina.

