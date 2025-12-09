Ucraina oggi Zelensky a Roma per incontro con Papa Leone XIV e Meloni la premier | Italia allineata agli Usa sul piano di pace

Volodymyr Zelensky si trova a Roma per incontri istituzionali con Papa Leone XIV e la premier Giorgia Meloni, in un momento cruciale per la situazione in Ucraina. Dopo il vertice con il Papa a Castel Gandolfo, il presidente ucraino discuterà con Meloni, con l’Italia che si conferma allineata agli Stati Uniti nel sostegno al piano di pace.

Dopo l'incontro con Papa Leone XIV a Castel Gandolfo, Zelensky vedrà Meloni a Palazzo Chigi. Non è escluso che la premier torni a insistere sulla necessità di valutare possibili concessioni territoriali, come il Donbass Volodymyr Zelensky arriva a Roma per un duplice appuntamento: l’incontro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

