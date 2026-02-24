Otranto il miracolo contro l' erosione | recuperati 200 metri di spiaggia

Da quotidianodipuglia.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un intervento di ripascimento ha permesso di recuperare 200 metri di spiaggia a Otranto, a causa dell’erosione che minacciava il lido. I lavori, realizzati con tecniche ecocompatibili, hanno coinvolto la ricarica di sabbia nel tratto più danneggiato. Il Lido Camillo, aperto nel 1919 e storico punto di riferimento, ora si prepara a ricevere nuovamente i bagnanti. La spiaggia, un tempo frequentata anche dagli idrovolanti inglesi, si avvia verso una nuova stagione.

otranto il miracolo contro l erosione recuperati 200 metri di spiaggia
© Quotidianodipuglia.it - Otranto, il miracolo contro l'erosione: recuperati 200 metri di spiaggia

Eccezionali risultati con il ripascimento eco compatibile al Lido Camillo, spiaggia nel cuore di Otranto aperta nel 1919, con ancora gli idrovolanti inglesi e gli scivoli usati nella Grande Guerra. In un mese e mezzo sono stati recuperati oltre 200 metri di spiaggia ed il ripascimento non accenna a diminuire. La Camillo srl, che gestisce lo storico lido, spinta dal legame affettivo con il luogo e con la comunità e dalle relazioni intorno ad esso fiorite, ha deciso di investire nella tutela del bene demaniale e scommettere su una giovane start-up salentina fondata nel 2018 e amministrata dal Giuseppe Tamburrano, ideatore di un brevetto tanto semplice quanto innovativo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Erosione costiera, il mare si mangia tutto: “Dormo in spiaggia per fermarla”L’erosione costiera peggiora a causa delle tempeste frequenti, portando alla perdita di circa 300 ettari di territorio dal 1980.

Il mare si ‘mangia’ i lidi, l’allarme dei balneari: “Erosione della spiaggiaIl mare ha eroso gran parte della spiaggia di Comacchio, mettendo a rischio le strutture balneari e le attività estive.