Otranto il miracolo contro l' erosione | recuperati 200 metri di spiaggia

Un intervento di ripascimento ha permesso di recuperare 200 metri di spiaggia a Otranto, a causa dell’erosione che minacciava il lido. I lavori, realizzati con tecniche ecocompatibili, hanno coinvolto la ricarica di sabbia nel tratto più danneggiato. Il Lido Camillo, aperto nel 1919 e storico punto di riferimento, ora si prepara a ricevere nuovamente i bagnanti. La spiaggia, un tempo frequentata anche dagli idrovolanti inglesi, si avvia verso una nuova stagione.

Eccezionali risultati con il ripascimento eco compatibile al Lido Camillo, spiaggia nel cuore di Otranto aperta nel 1919, con ancora gli idrovolanti inglesi e gli scivoli usati nella Grande Guerra. In un mese e mezzo sono stati recuperati oltre 200 metri di spiaggia ed il ripascimento non accenna a diminuire. La Camillo srl, che gestisce lo storico lido, spinta dal legame affettivo con il luogo e con la comunità e dalle relazioni intorno ad esso fiorite, ha deciso di investire nella tutela del bene demaniale e scommettere su una giovane start-up salentina fondata nel 2018 e amministrata dal Giuseppe Tamburrano, ideatore di un brevetto tanto semplice quanto innovativo.

