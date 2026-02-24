Osimhen | Juventus? Ero desideroso di andare lì | sarebbe un privilegio giocare per loro

Victor Osimhen ha dichiarato di aver sempre desiderato vestire la maglia della Juventus, spiegando che il suo interesse nasce dalla passione per il club e non da altre motivazioni. Durante la conferenza stampa, l’attaccante ha sottolineato quanto sarebbe un onore per lui indossare quei colori. La sua frase mette in evidenza l’ammirazione verso la squadra torinese e il desiderio di vivere un’esperienza professionale in un ambiente che rispetta molto.

Intervenuto in conferenza stampa, Victor Osimhen ha presentato il match contro la Juve, squadra in cui evidentemente desidera ardentemente giocare. Le parole di Osimhen. Che sfida ti aspetti? La partita di domani è molto importante e tutti noi ne siamo consapevoli. Dobbiamo affrontare la Juventus, una squadra molto forte con molti giocatori di grande livello. Non vogliamo sottovalutare gli avversari, ma noi abbiamo elementi esperti per gestire l'incontro. Siamo pronti e vogliamo giocare come abbiamo fatto all'andata. Non sarà una gara semplice. Pensi di riuscire a segnare domani? Cerco sempre di dare il massimo per supportare la mia squadra.

