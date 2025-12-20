Ordine dei Medici di Caserta | il 23 dicembre una serata all’insegna della solidarietà

Tempo di lettura: 2 minuti Sarà una serata all’insegna della solidarietà, ma anche un’occasione per stare insieme e nel contempo contribuire a un fine benefico. L’ Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta con il presidente Carlo Manzi e la Commissione Giovani Professionisti annuncia l’evento «Il Natale dei Professionisti». L’appuntamento è per lunedì 23 dicembre alle 20 al Palazzo Paternò in via San Carlo a Caserta. L’evento, divenuto un appuntamento consolidato per la comunità ordinistica, propone una serata conviviale con cena, musica dal vivo e dj set. Anche quest’anno il ricavato sarà devoluto in favore di Medici Senza Frontiere (MSF). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

