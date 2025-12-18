Troppo rumore da un locale di Pescara Vecchia | stop alla musica

Un locale di Pescara Vecchia ha superato il limite consentito di rumore notturno, portando alla sospensione temporanea della musica e dell'uso di impianti elettroacustici. La decisione mira a tutelare il rispetto del riposo dei residenti e a garantire un equilibrio tra divertimento e convivenza civile, in attesa di implementare tutte le misure necessarie per una gestione più sostenibile dell’attività.

© Ilpescara.it - Troppo rumore da un locale di Pescara Vecchia: stop alla musica Musica troppo forte e rumore antropico eccessivo in un locale di corso Manthoné: superato il limite differenziale del livello sonoro nel periodo notturno e quindi stop alla all'attività musicale e l'uso di impianti elettroacustici fino a quando non saranno attuate tutte le misure utili a. Troppo rumore da un locale di Pescara Vecchia: stop alla musica - Lo prevede l'ordinanza sindacale firmata a seguito delle rilevazioni Arpa (Agenzia regionale per la tutela dell'Ambiente) e così sarà fino a quando non saranno adottate e certificate, con apposita rel ... ilpescara.it

C’era troppo rumore, spenta la musica a locale della movida - Nonostante vi siano stati già diversi precedenti, ci sono ancora titolari o società che gestiscono i locali pubblici del centro... ilrestodelcarlino.it

Movida, stretta del Comune: troppo rumore, chiuso un locale - È di ieri l’ordinanza, la prima nel merito, di sospensione per tre giorni di un locale dell’Umbertino per mancata "valutazione previsionale di impatto acustico" ... quotidianodipuglia.it

