Troppo rumore da un locale di Pescara Vecchia | stop alla musica

Un locale di Pescara Vecchia ha superato il limite consentito di rumore notturno, portando alla sospensione temporanea della musica e dell'uso di impianti elettroacustici. La decisione mira a tutelare il rispetto del riposo dei residenti e a garantire un equilibrio tra divertimento e convivenza civile, in attesa di implementare tutte le misure necessarie per una gestione più sostenibile dell’attività.

Musica troppo forte e rumore antropico eccessivo in un locale di corso Manthoné: superato il limite differenziale del livello sonoro nel periodo notturno e quindi stop alla all’attività musicale e l’uso di impianti elettroacustici fino a quando non saranno attuate tutte le misure utili a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

