Fabbricato a rischio crollo sulla Domitiana | scatta l’ordinanza di sgombero Stop anche ad un bar
Il Comune di Mondragone ha emesso un’ordinanza di sgombero e messa in sicurezza di un edificio sulla via Domitiana, a causa di un rischio elevato di crollo. La misura riguarda anche un bar situato nell’edificio interessato, al fine di garantire la sicurezza dei residenti e delle persone nelle vicinanze. La situazione richiede interventi tempestivi per prevenire eventuali incidenti e tutelare l’area.
Grave situazione di pericolo lungo via Domitiana, dove il Comune di Mondragone ha disposto lo sgombero immediato e la messa in sicurezza di un fabbricato, a seguito di un sopralluogo che ha evidenziato un elevato rischio di crollo.Il provvedimento fa seguito a un sopralluogo congiunto effettuato.🔗 Leggi su Casertanews.it
