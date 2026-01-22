Fabbricato a rischio crollo sulla Domitiana | scatta l’ordinanza di sgombero Stop anche ad un bar

Il Comune di Mondragone ha emesso un’ordinanza di sgombero e messa in sicurezza di un edificio sulla via Domitiana, a causa di un rischio elevato di crollo. La misura riguarda anche un bar situato nell’edificio interessato, al fine di garantire la sicurezza dei residenti e delle persone nelle vicinanze. La situazione richiede interventi tempestivi per prevenire eventuali incidenti e tutelare l’area.

Grave situazione di pericolo lungo via Domitiana, dove il Comune di Mondragone ha disposto lo sgombero immediato e la messa in sicurezza di un fabbricato, a seguito di un sopralluogo che ha evidenziato un elevato rischio di crollo.Il provvedimento fa seguito a un sopralluogo congiunto effettuato.🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Casa occupata abusivamente, scatta l'ordinanza di sgombero Salerno, occupano abusivamente un alloggio popolare: scatta l'ordinanza di sgombero immediatoL'amministrazione comunale di Salerno ha emesso un'ordinanza di sgombero immediato nei confronti di chi occupa abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Palazzo di 7 piani a rischio crollo, 35 famiglie sgomberate ad Arzano (Napoli); Crollo in via Radici in Piano, inizia la demolizione del vecchio fabbricato; Primi danni del maltempo in Calabria: cede una strada nel Catanzarese, isolate 7 famiglie - VIDEO; Cade a pezzi l'ex fabbrica Vianini, ecomostro a rischio crollo - L'Unione Sarda.it. Immobile a rischio crollo: scatta l’ordinanza di messa in sicurezzaFRIGNANO – Ordinanza di messa in sicurezza per un fabbricato a rischio crollo in via San Nicola a Frignano. Il responsabile dell’ufficio tecnico ha disposto un intervento urgente a seguito ... casertace.net Cade a pezzi l'ex fabbrica Vianini, ecomostro a rischio crolloPer anni al centro della controversia giudiziaria con il Consorzio industriale provinciale di Sassari ... msn.com Corriere della Calabria. . Inizia a provocare danni il forte maltempo che si è abbattuto in queste ore sulla Calabria A Simeri Crichi evacuato un fabbricato a rischio crollo per infiltrazioni. I Vigili del Fuoco potenziano le squadre operative sul territorio - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.