Nuova lettera di minacce alla giudice Mariano | intercettato messaggio con crocifisso
Le autorità hanno intercettato una nuova lettera minatoria indirizzata alla giudice Maria Francesca Mariano, attualmente in servizio presso il tribunale di Lecce. Il messaggio, contenente un crocifisso, conferma l’intensificarsi delle minacce rivolte alla magistrata, nel contesto di un clima di tensione crescente. Le indagini proseguono per garantire la sicurezza e fare chiarezza sul caso.
LECCE – La persecuzione contro la giudice Maria Francesca Mariano non conosce sosta. Le forze dell’ordine hanno intercettato una nuova lettera minatoria destinata alla giudice attualmente in servizio negli uffici gipgup del tribunale di Lecce. La missiva conterrebbe anche il disegno di un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
«Augurio di morte»: nuova minaccia per la giudice Mariano
Una recente minaccia di morte rivolta al giudice Maria Francesca Mariano del Tribunale di Lecce rappresenta un serio segnale di inquietudine. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione nei confronti delle figure istituzionali nel settore giudiziario, richiedendo attenzione e interventi adeguati per garantire la sicurezza e l’indipendenza dei magistrati.
Lettera con 'augurio di morte', nuova minaccia alla gip di Lecce Mariano. La missiva è stata recapitata nel suo ufficio a Palazzo di Giustizia #ANSA x.com
