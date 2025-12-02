Il Viminale raddoppia la scorta a Ranucci dopo l’attentato e le parole su Fazzolari

Il ministero dell’Interno ha deciso di rafforzare in modo significativo le misure di protezione per Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione di inchiesta Report su Rai 3. La comunicazione dell’Ufficio centrale interforze per la Sicurezza personale del Viminale è arrivata domenica 30 novembre, modificando sostanzialmente il dispositivo di sicurezza attorno al giornalista. Il livello di protezione passa da quarto a secondo, una escalation che comporta il raddoppio degli uomini e dei mezzi. Non più una sola auto blindata e due agenti di scorta, ma due veicoli blindati e quattro uomini di scorta. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Il Viminale raddoppia la scorta a Ranucci dopo l’attentato e le parole su Fazzolari

