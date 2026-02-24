Orchestra del Cantiere

L’Orchestra del Cantiere nasce dalla forte passione per il jazz e le big band romane, alimentata dall’attività del Centro Culturale ‘Il Cantiere’. La formazione ha iniziato a esibirsi nei locali della zona, attirando un pubblico sempre più numeroso. I musicisti coinvolti provengono da diverse esperienze musicali, portando energia e originalità alle loro performance. L'ensemble si prepara a partecipare a nuovi eventi in città, ampliando la propria presenza sul territorio.

Nell'ambito della musica Jazz e delle Big Band romane, nasce l'Orchestra del Cantiere legata alla nota attività del Centro Culturale 'Il Cantiere'. Sono diverse le big band che svolgono nel territorio romano una intensa attività di promozione della musica jazz tendenzialmente rivolta ad uno stile cosiddetto 'swing'. L'unione e la condivisione tra il pianista Andrea Zanchi e dal 'Director' Gian Domenico Murdolo ha reso possibile la realizzazione di un progetto musicale orientato ad un repertorio assai vasto.