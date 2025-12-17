L’Orchestra Infonote nel tempio del Duecento

Lunedì di Capodanno, l’Orchestra Infonote si esibirà nel suggestivo tempio del Duecento, offrendo un concerto speciale. L’evento, promosso dalla Provincia di Lodi in collaborazione con la Comunità dei Padri Barnabiti San Francesco, rappresenta un’occasione unica per immergersi in un’atmosfera musicale e culturale ricca di storia e tradizione.

Nel pomeriggio del giorno di Capodanno ci sarà un concerto proposto dalla Provincia di Lodi, in collaborazione con la Comunità dei Padri Barnabiti San Francesco Lodi. Si esibirà l’Orchestra Infonote, diretta da Serafino Tedesi (violinista, primo violino dell’Orchestra Filarmonica Italiana, noto per le sue collaborazioni con molti artisti e la sua attività come solista) e una delle formazioni musicali più apprezzate del territorio. Il concerto si terrà nella duecentesca chiesa di San Francesco dalle 15.45. Ilgiorno.it

26 DICEMBRE 2025 – ORE 16.30 CONCERTO DEGLI AUGURI ORCHESTRA INFONOTE Direttore Serafino Tedesi GARDONE RIVIERA – VILLA ALBA INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI Venerdì 26 dicembre alle ore 16.30, nella suggestiv - facebook.com facebook