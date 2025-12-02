L' Orchestra del mare al Maggio Musicale Fiorentino

Firenze, 2 dicembre 2025 - Il violoncellista Mario Brunello e il violinista Sergej Krylov insieme ai musicisti dell’ Orchestra Giovanile Italiana della Scuola di Musica di Fiesole suoneranno come L’Orchestra del Mare in occasione di un concerto dal grande valore sociale a favore della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti. Gli strumenti dell’ensemble, infatti, sono ricavati dai legni delle barche dei migranti e realizzati dalle persone detenute del carcere di Milano-Opera nell’ambito del progetto “Metamorfosi” della stessa Fondazione. Un progetto sposato a Firenze dalla Fondazione Cr Firenze che ha contribuito alla realizzazione dell’iniziativa - con i patrocini del Comune di Firenze e della Fondazione Cariplo - che dopo il Teatro della Scala andrà in scena al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L'Orchestra del mare al Maggio Musicale Fiorentino

