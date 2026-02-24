Ora Putin non si fida più di Trump

Vladimir Putin non si fida più di Trump a causa delle tensioni crescenti tra Russia e Stati Uniti. Questa sfiducia si è accentuata dopo le recenti dichiarazioni e le manovre militari di Washington nella regione. Putin ha deciso di rafforzare le proprie posizioni militari e diplomatiche, temendo di essere isolato o di subire pressioni esterne. La situazione attuale indica un progressivo allontanamento tra i due leader.

Tornare a misurarsi alla pari con il nemico americano. Quattro anni fa fu una delle ragioni che spinsero Vladimir Putin ad attaccare l'Ucraina. Con l'elezione di Donald Trump, sempre pronto a elogiare il presidente russo e ad ammonire l'alleato Volodomyr Zelensky, quell'obbiettivo appariva ad un passo. E il passo sembrava ancor più corto all'indomani del summit di Anchorage in cui Trump accolse senza batter ciglio la richiesta di riconoscere alla Russia i territori del Donetsk ancora controllati dagli ucraini. Ma pochi giorni dopo quella stretta di mano Putin incominciò a capire che gli impegni e le promesse di Trump sono a geometria variabile.