Un Paese che invecchia spende meno in cultura non si fida più della politica e guarda sempre più al cellulare | la fotografia dell’Italia secondo il Censis

In vent’anni si è dimezzato il pubblico che segue dibattiti e partecipazione a comizi e piazze: il 72% degli italiani non crede più ai partiti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Un Paese che invecchia, spende meno in cultura, non si fida più della politica e guarda sempre più al cellulare: la fotografia dell’Italia secondo il Censis

