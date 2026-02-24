Operato al cuore dopo le Olimpiadi ecco perché l’azzurro Giacomel si era ritirato mentre era in testa | Sono distrutto

Un’anomalia cardiaca ha spinto Tommaso Giacomel a ritirarsi dalla gara di biathlon ad Anterselva, mentre conduceva la competizione. La causa del ritiro è stata scoperta durante i controlli medici post-Olimpiadi, quando i medici hanno riscontrato problemi al cuore. Giacomel, che aveva appena partecipato alle Olimpiadi, si è sentito improvvisamente molto stanco e ha deciso di abbandonare per precauzione. La sua condizione richiede ulteriori accertamenti medici.

È stata un’anomalia cardiaca a costringere al ritiro Tommaso Giacomel venerdì scorso ad Anterselva, mentre era in testa alla Mass Start olimpica di biathlon. Il 25enne trentino, argento a Milano Cortina nella staffetta mista e vincitore di sei gare di Coppa del mondo, è stato sottoposto nei giorni successivi a una serie di esami presso l’ospedale Galeazzi di Milano, condotti dalla Commissione Medica della Fisi in collaborazione con il professor Daniele Andreini. Tac, risonanza magnetica e test da sforzo massimale sono risultati tutti nella norma, ma uno studio elettrofisiologico ha evidenziato un’anomalia di conduzione elettrica a livello atriale, che ha reso necessaria un’ablazione. 🔗 Leggi su Open.online

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: Giacomel si ritira per un problema fisica, era in testaGiacomel si ritira durante la gara di slalom speciale a causa di un problema fisico, mentre era in testa.

Biathlon, Johannes Dale-Skjevdal trionfa nella mass start delle Olimpiadi. Tommaso Giacomel costretto al ritiro: era in testaJohannes Dale-Skjevdal ha vinto la mass start dei Giochi Olimpici, portando a casa il primo oro norvegese nel biathlon a Milano Cortina 2026.

Taormina, muore a 3 anni dopo un'operazione al cuore: aperta un'inchiestaLa procura di Messina indaga su 15 sanitari del reparto di Cardiochirurgia dell'ospedale San Vincenzo che hanno avuto in cura il bimbo per dieci mesi ... rainews.it

Bambino operato al cuore, scenari clinici e tutele per il futuroNuovo cuore per il bimbo del Monaldi: il quadro clinico e le incognite sul trapianto Il bimbo di due anni ricoverato all’Ospedale Monaldi di Napoli re ... assodigitale.it

la Repubblica. . L’intervento per togliere il cuore malato di Domenico sarebbe cominciato quando l’organo del donatore di Bolzano non si trovava ancora in sala operatoria, cioè circa 10 minuti prima dell’ingresso dell’équipe con il contenitore per il trasporto. Il - facebook.com facebook

Bimbo 3 anni muore dopo operazione al cuore a Taormina, aperta inchiesta. Indagati 15 sanitari che hanno operato e avuto in cura la vittima #ANSA x.com