LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 20 febbraio in DIRETTA | Giacomel si ritira per un problema fisica era in testa

Giacomel si ritira durante la gara di slalom speciale a causa di un problema fisico, mentre era in testa. L’atleta aveva mostrato grande determinazione nelle prime manche, spingendo forte per conquistare una medaglia. Tuttavia, un dolore improvviso allo sci lo ha costretto a interrompere la prova e abbandonare la competizione. La sua uscita ha suscitato sorpresa tra il pubblico e gli altri concorrenti. La gara prosegue senza di lui, lasciando spazio a nuove sfide e sorprese sulle piste di Cortina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 20 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 20 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.