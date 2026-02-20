Biathlon Johannes Dale-Skjevdal trionfa nella mass start delle Olimpiadi Tommaso Giacomel costretto al ritiro | era in testa

Johannes Dale-Skjevdal ha vinto la mass start dei Giochi Olimpici, portando a casa il primo oro norvegese nel biathlon a Milano Cortina 2026. La gara si è svolta ad Anterselva, dove il norvegese ha mantenuto un ritmo costante fino alla fine, lasciando indietro gli avversari. La prova è stata segnata dall’assenza di Tommaso Giacomel, che ha dovuto ritirarsi a metà percorso a causa di forti dolori al fianco, che gli hanno impedito di respirare correttamente. La competizione continua con altri atleti pronti a giocarsi la medaglia.

Stregata per i colori azzurri anche la 15 km mass start maschile di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: ad Anterselva, in Italia, Tommaso Giacomel è stato costretto al ritiro a metà gara a causa di dolori al fianco che gli impedivano di respirare al meglio, secondo quanto si apprende dalla FISI. L'azzurro era stato perfetto al tiro a terra, uscendo in testa dopo il secondo poligono, prima di rallentare vistosamente ed infine alzare bandiera bianca. La medaglia d'oro va all' unico atleta capace di trovare lo zero al poligono: Johannes Dale-Skjevdal premia la scelta dei tecnici che lo hanno preferito ai connazionali Uldal e Frey (erano 6 i norvegesi ad essere qualificati per la mass start, ma solo in 4 potevano prendere il via) e vince in solitaria in 39'17?1.