Napoli furibondo con Chiffi Manna accusa | Imbarazzante Non hanno rivisto al VAR il gol annullato

Il Napoli si infuria contro Chiffi dopo che il gol annullato non è stato rivisto al VAR. Giovanni Manna critica l’arbitraggio, definendolo imbarazzante e sottolineando che l’errore non si può attribuire a soggettività. La squadra si sente danneggiata da decisioni che influenzano il risultato e chiede maggiore chiarezza nelle verifiche. La tensione tra il club e gli arbitri cresce dopo questa partita, che ha lasciato molti dubbi.

Giovanni Manna protesta con l'arbitraggio di Chiffi in Atalanta-Napoli: "Non è una questione soggettiva, non è niente, altrimenti facciamo la figura dei cogl*oni e non ci piace. Questo non è calcio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Atalanta-Napoli, Manna furioso: “Gol annullato imbarazzante, non è calcio. Facciamo la figura dei co**ioni”

A Sky non hanno dubbi: “Napoli danneggiato dall’arbitro Chiffi. Adottati metri diversi per rigore e gol annullato”Sky denuncia che l’arbitro Chiffi ha penalizzato il Napoli applicando criteri diversi per un rigore e un gol annullato.

Perché Chiffi ha tolto il rigore al Napoli anche se c’è un contatto chiaro Hojlund-HienIl VAR e la on-field-reviews si rivelano decisivi per l'annullamento del calcio di rigore che l'arbitro, Chiffi, assegna al Napoli per presunto fallo commesso da Hien su Hojlund lanciato a rete. fanpage.it

Chiffi dà rigore ma il Var s'intromette: penalty tolto a Hojlund!Al 41' calcio di rigore per il Napoli per un fallo di Hien su Hojlund. Interviene però il Var per un decisione che doveva restare di campo, visto una leggera spinta del difensore ... tuttonapoli.net

