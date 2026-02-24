Milan-Parma e il gol di Troilo Open VAR | Secondo me è regolare

Il gol di Troilo durante Milan-Parma ha generato discussioni perché l’Open VAR ha ritenuto regolare l’azione. La decisione si basa sulle immagini che mostrano il giocatore in posizione corretta durante il tiro. Il sistema ha confermato che non ci sono stati errori arbitrali, anche grazie all’analisi dettagliata delle riprese. La partita è proseguita senza ulteriori contestazioni, lasciando i tifosi con opinioni contrastanti sulla decisione finale.

E' finalmente uscita la nuova puntata di Open Var, programma di DAZN che analizza le situazioni arbitrali più complesse del weekend. Ad aspettare con maggiore attenzione la nuova puntata sono i tifosi del Milan che domenica, in occasione della sfida contro il Parma, hanno visto convalidare una rete di Troilo molto dubbia che è risultata essere poi quella decisiva. L’ex arbitro e ora collaboratore CAN Dino Tommasi ha voluto commentare la scelta di Piccinini. Ecco, di seguito, il dialogo completo tra Sala VAR e arbitro, con alla fine il commento di Tommasi: Piccinini (rivolgendosi ai giocatori): "C'è fallo sul portiere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Marelli su Milan-Parma: “Il gol di Troilo non andava convalidato: Valenti ostacola Maignan. Il Var non doveva intervenire”Marelli denuncia che il gol di Troilo nel match Milan-Parma non doveva essere convalidato, poiché Valenti ostacola Maignan.

Milan-Parma, gol di Troilo da annullare? Secondo Marelli sì. Ecco perchéL’arbitro ha convalidato un gol di Troilo nel match tra Milan e Parma, nonostante le proteste.

