onu ostaggio di albanese condannati al discredito

L’Onu si trova in una difficile posizione a causa della difesa di Albanese, che mette a rischio la sua credibilità. La decisione di sostenerlo ha attirato critiche e dubbi tra molti osservatori. La vicenda riguarda una figura coinvolta in questioni controverse, e la scelta dell’organizzazione ha acceso polemiche sulla sua imparzialità. La situazione si complica ulteriormente con le reazioni della comunità internazionale, rendendo difficile trovare una via d’uscita.

Se l'Onu salva Albanese (nella foto) perde se stessa: compromette quel po' di credibilità che le è rimasta. Questo il punto di caduta dell'estenuante vicenda dell'italiana relatrice sui Territori palestinesi. Non è dato sapere se (e quando) dovrà abbandonare l'incarico - cosa che hanno chiesto diversi governi europei, di vario orientamento. Non si sa se dovrà farlo oggi o tra un mese, se riuscirà a resistere fino alle elezioni politiche in Italia o se addirittura sarà capace di restare in sella fino alla fine del suo mandato nel 2028. Quel che è certo è che, dopo anni di parole e posizioni sconsiderate, polemiche e scontri che hanno minato quel che resta del prestigio internazionale delle Nazioni unite, quando lascerà sarà sempre troppo tardi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Francia pronta al passo indietro. Così Francesca Albanese spacca l'OnuFrancesca Albanese ha suscitato polemiche dopo la diffusione di un video durante un incontro a Doha, che ha portato il governo francese a chiedere le sue dimissioni.

ONU, Relatrice Albanese accusa la Francia: richiesta dimissioni basata su video manipolato di Al Jazeera.La relatrice dell’ONU, di origini albanesi, ha accusato la Francia di aver manipolato le cose.

Onu ostaggio di Albanese. Condannati al discreditoNon è dato sapere se (e quando) dovrà abbandonare l'incarico - cosa che hanno chiesto diversi governi europei, di vario orientamento ... msn.com

Francesca Albanese, comitato dell'Onu per le procedure speciali condanna la richiesta di dimissioni: Basata su disinformazioneLa richiesta di dimissioni della relatrice Onu per i palestinesi è basata su informazioni manipolate, scrivono gli esperti Onu ... tg.la7.it

