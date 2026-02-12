ONU Relatrice Albanese accusa la Francia | richiesta dimissioni basata su video manipolato di Al Jazeera

La relatrice dell’ONU, di origini albanesi, ha accusato la Francia di aver manipolato le cose. Secondo lei, la richiesta di dimissioni si basa su un video alterato trasmesso da Al Jazeera. La questione è scoppiata dopo che sono emersi dubbi sulla veridicità delle immagini usate per giustificare le accuse contro Parigi. La situazione resta calda, con le parti che si scambiano accuse e chiarimenti.

La Relatrice ONU Albanese accusa la Francia di manipolazione: “Richiesta di dimissioni basata su un video alterato”. La Relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha denunciato una richiesta di dimissioni da parte del governo francese fondata, a suo dire, su una manipolazione delle sue dichiarazioni. L’accusa è stata resa pubblica a Bologna, durante la proiezione del documentario “Disunited Nations” che racconta le pressioni politiche subite dalla stessa Albanese nel suo lavoro. La vicenda solleva interrogativi sulla libertà di espressione e sull’indipendenza dei relatori ONU in contesti diplomatici delicati.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice Onu, dopo le sue parole su Israele.

La Francia ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi.

