Francia pronta al passo indietro Così Francesca Albanese spacca l' Onu

Francesca Albanese ha suscitato polemiche dopo la diffusione di un video durante un incontro a Doha, che ha portato il governo francese a chiedere le sue dimissioni. La richiesta deriva dalle dichiarazioni contenute nel filmato, che hanno diviso le opinioni politiche nel paese. La vicenda alimenta il dibattito sulla libertà di espressione e sulle responsabilità diplomatiche. La questione continua a dividere le fazioni in Francia e all’interno delle istituzioni internazionali.

Il caso di Francesca Albanese continua a far discutere e ora spacca la politica francese. Il ministro degli Esteri francese nei giorni scorsi ha chiesto le dimissioni della relatrice speciale dell’Onu a seguito di un video emerso dall’incontro di Albanese a Doha. Un video che, però, lei sostiene sia stato manipolato e strumentalizzato. Il ministro ha replicato che la costruzione della frase della stessa è stata ambigua e che, comunque, ci sono stati diversi casi in cui la relatrice ha utilizzato espressioni poco consone che lo autorizzavano a muovere una critica nei confronti di Albanese, che avrebbe effettuato violazioni di etica professionale e di un codice di condotta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice OnuLa Francia ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati.

Onu: Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese. “Parole oltraggiose e irresponsabili su IsraeleLa Francia chiede ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, membro della Commissione Onu sui diritti umani.

