Oncologia a Pantelleria | cure a casa rivoluzione in arrivo

Il tavolo tecnico ha avviato un progetto che cambierà le cure oncologiche a Pantelleria. La causa è la necessità di offrire assistenza più vicina ai pazienti, evitando loro lunghi spostamenti. Verrà implementato un sistema di cure domiciliari, permettendo ai malati di ricevere trattamenti direttamente a casa. Questa iniziativa mira a migliorare la qualità di vita delle persone colpite, riducendo i disagi legati alle visite in ospedale. I dettagli sul progetto sono ancora in fase di definizione.

Pantelleria: il tavolo tecnico che rivoluziona l’oncologia sull’isola. Un progetto che potrebbe cambiare radicalmente la vita dei pazienti oncologici di Pantelleria è in fase di avanzata pianificazione. Al centro dell’iniziativa c’è un tavolo tecnico che sta valutando ogni aspetto pratico per portare le cure direttamente sull’isola. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: evitare ai pazienti panteschi i disagi e i tempi lunghi dei trasferimenti sulla terraferma, garantendo loro terapie vicine a casa. La riunione istituzionale, tenutasi in videoconferenza, ha la partecipazione di figure chiave del sistema sanitario regionale e nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Rivoluzione nell'Oncologia dell'ospedale "Tortora" di Pagani: visite di controllo e piani terapeutici online Leggi anche: Certificati medici e ricette, cambia tutto: rivoluzione in arrivo