Rivoluzione nell' Oncologia dell' ospedale Tortora di Pagani | visite di controllo e piani terapeutici online

Il progetto sperimentale dell’Asl Salerno al "Tortora" ridurrà gli spostamenti per il 60% dei pazienti grazie alla piattaforma Sinfonia L'Asl Salerno cambia radicalmente la gestione dei pazienti oncologici dell'Ospedale "Andrea Tortora" di Pagani attivando un nuovo protocollo sperimentale di telemedicina. Il Direttore Generale Gennaro Sosto ha approvato il piano che permetterà di effettuare i controlli di follow-up e i rinnovi dei piani terapeutici direttamente da remoto, senza costringere i malati a recarsi fisicamente in corsia. L'iniziativa mira a coinvolgere una platea di circa 800 assistiti attualmente in cura presso la struttura, sfruttando le nuove infrastrutture digitali regionali.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

