Certificati medici e ricette cambia tutto | rivoluzione in arrivo

Il disegno di legge sulle semplificazioni entrerà in vigore il 18 dicembre e porta con sé due novità pesanti per medici di famiglia e pazienti. Da un lato il certificato di malattia per l’assenza dal lavoro potrà essere rilasciato anche a distanza tramite televisita (oggi è obbligatoria la visita in studio o a domicilio), dall’altro la ricetta per i farmaci destinati ai pazienti cronici potrà avere validità fino a 12 mesi. Due misure chieste a gran voce dalla Fimmg per alleggerire la burocrazia negli ambulatori. Attenzione però: non si tratta di cambiamenti immediati. Sulla televisita per i certificati di malattia, ricorda la Fimmg, sarà necessario un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it