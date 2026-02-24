Omicidio volontario12 anni a Adriatici

Massimo Adriatici ha ricevuto una condanna di 12 anni di carcere per aver ucciso Youns El Boussettaoui, un senzatetto di 39 anni, a Voghera. La causa dell’omicidio è stata una lite scatenata da un episodio di presunta ubriachezza dell’uomo. L’incidente si è verificato davanti a un bar, dove Adriatici ha sparato al suo avversario. La sentenza arriva dopo un lungo processo che ha coinvolto testimoni e prove raccolte in aula.

13.55 Condannato a 12 anni di carcere per omicidio volontario Massimo Adriatici, ex assessore leghista alla Sicurezza del Comune di Voghera,imputato per aver ucciso il 39enne di origine marocchina Youns El Boussettaoui,un senzatetto. La condanna dal Tribunale di Pavia. Dovrà anche versare 90mila euro per i genitori della vittima e 50mila ai fratelli. Ha usufruito di uno sconto di pena con il rito abbreviato. La sera del 20 luglio 2021 in piazza Meardi a Voghera,Adriatici esplose un colpo al culmine di una lite.