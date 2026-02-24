Omicidio volontario Condannato a 12 anni di reclusione | la sentenza sul caso dell’ex leghista

La sera del 20 luglio 2021 piazza Meardi, nel cuore di Voghera, si trasformò improvvisamente in una scena del crimine. A terra rimase Younes El Boussettaoui, 39 anni, marocchino, senza fissa dimora e conosciuto in zona. A sparare fu colui che all'epoca era assessore leghista alla Sicurezza della cittadina pavese. Oggi, a distanza di anni, è arrivata la sentenza: 12 anni di reclusione per omicidio volontario. Il colpo partì da una Beretta modello 21 calibro 22, impugnata da lui quella sera. Secondo la prima ricostruzione dell'accusa, l'episodio era stato inquadrato come "eccesso colposo di legittima difesa", ma nel corso dell'iter giudiziario la Procura ha chiesto la modifica del capo d'imputazione.