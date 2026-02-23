La rabbia profonda di Meloni per l’arresto del poliziotto Cinturrino La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l’omicidio di Rogoredo

Giorgia Meloni esprime una forte rabbia dopo l’arresto di un poliziotto coinvolto in un omicidio nel quartiere di Rogoredo, a Milano. La sua irritazione deriva dalla percezione di un episodio che mette in discussione l’operato delle forze dell’ordine. La premier critica anche le proposte di Salvini sullo scudo penale, sottolineando le preoccupazioni sulla tutela dei cittadini e delle forze di polizia. La vicenda ha acceso un acceso dibattito pubblico.

Giorgia Meloni dice di provare «profonda rabbia» per il caso dell’omicidio dello spacciatore nel «boschetto della droga» di Rogoredo, a Milano, per il quale è stato fermato l’assistente capo della Polizia Carmelo Cinturrino. Le indagini, che ipotizzano un coinvolgimento dell’agente in dinamiche legate allo spaccio di stupefacenti. Un’ipotesi, ha spiegato la premier in una nota, che se confermata, si tratterebbe di «un tradimento nei confronti della Nazione e della dignità e onorabilità delle nostre Forze dell’Ordine». Meloni ha sottolineato che «chi indossa una divisa e rappresenta le Istituzioni ha il dovere di farlo con il massimo del rigore» e che con chi sbaglia «occorre essere implacabili», ribadendo la riconoscenza verso i colleghi che stanno conducendo le indagini «al solo fine di far emergere la verità». 🔗 Leggi su Open.online

Rogoredo e le nuove verità sul pusher ucciso dal poliziotto: Salvini aveva definito “eccessiva” l’inchiesta e la destra aveva accelerato sullo scudo penaleUn uomo ucciso a Rogoredo e l’indagine aperta sul poliziotto che ha sparato sono al centro di un dibattito acceso.

Pd, Avs e M5s contro Meloni e Salvini: “Strumentalizzato omicidio di Rogoredo. Ora via lo scudo penale dal Dl Sicurezza”Il Pd, l'Avs e il M5s contestano le dichiarazioni di Meloni e Salvini, accusandoli di aver strumentalizzato l’omicidio di Rogoredo.

