Calci pugni e minacce di morte ai genitori | 19enne finisce in carcere

Un giovane di 19 anni di Porto Empedocle è stato arrestato dopo aver aggredito i genitori con calci, pugni e averli minacciati di morte. La lite è degenerata in violenza, spingendo la polizia a intervenire e portarlo in cella. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo ha anche colpito i genitori con oggetti contundenti, creando un clima di paura in famiglia. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale, che si chiede cosa abbia spinto il giovane a un comportamento così aggressivo. La vicenda resta sotto indagine.

Il giovane è stato arrestato dopo l'ennesima aggressione ai danni dei familiari picchiati e costretti a non uscire dalla loro camera Un diciannovenne di Porto Empedocle è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti e lesioni aggravate. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip Nicoletta Sciarratta. Secondo l’accusa, il giovane avrebbe ripetutamente minacciato di morte i genitori e li avrebbe picchiati a calci e pugni, arrivando a rinchiuderli nella loro camera da letto perché pretendeva di restare solo in casa. Le violenze risalirebbero anche al periodo in cui non aveva ancora compiuto 18 anni: per quei fatti è in corso un procedimento aperto dalla Procura per i minorenni, nell'ambito del quale era stato collocato in una comunità.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

