Colorno-Torrile | intitolata alla memoria dell’infermiera Tagliavini la sala polivalente della Casa della Salute

La sala polivalente della Casa della Salute di Colorno-Torrile è stata intitolata alla memoria dell'infermiera Elisabetta Tagliavini, in occasione del suo compleanno, il 7 gennaio. Un omaggio semplice e rispettoso che celebra il suo contributo e la sua dedizione nel servizio sanitario locale. La cerimonia rappresenta un momento di riconoscimento e memoria per una professionista apprezzata dalla comunità.

