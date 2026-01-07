Colorno-Torrile | intitolata alla memoria dell’infermiera Tagliavini la sala polivalente della Casa della Salute
La sala polivalente della Casa della Salute di Colorno-Torrile è stata intitolata alla memoria dell'infermiera Elisabetta Tagliavini, in occasione del suo compleanno, il 7 gennaio. Un omaggio semplice e rispettoso che celebra il suo contributo e la sua dedizione nel servizio sanitario locale. La cerimonia rappresenta un momento di riconoscimento e memoria per una professionista apprezzata dalla comunità.
Avrebbe compiuto gli anni il 7 gennaio, giorno in cui alla Casa della Salute di Colorno-Torrile la sala polivalente viene intitolata alla memoria dell’infermiera Elisabetta Tagliavini. Un’iniziativa, quella dei tanti colleghi, della direzione del distretto di Parma, della direzione Assistenziale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
