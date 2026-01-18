Nuova casa della salute via ai lavori | Così rafforziamo la sanità locale

Sono iniziati i lavori per la nuova Casa della Salute a Barberino Tavarnelle, un intervento volto a rafforzare i servizi sanitari locali. Questa struttura rappresenta un passo importante per migliorare l’assistenza di prossimità, offrendo ai cittadini un punto di riferimento più efficiente e accessibile. Il progetto sottolinea l’impegno del territorio nel potenziare la rete sanitaria e garantire servizi più vicini alle esigenze della comunità.

di Andrea Settefonti Il territorio di Barberino Tavarnelle investe sulla sanità di prossimità: al via i lavori per lo spoke della Casa della Salute. In piazza della Repubblica, negli spazi della ex biblioteca comunale, sono iniziati i lavori per la realizzazione dello spoke di Barberino Tavarnelle, nuova Casa della Salute destinata a rafforzare e integrare l'offerta socio-sanitaria locale. Un intervento strategico, tra i più rilevanti promossi dall'amministrazione Baroncelli, con un investimento di circa 500mila euro. La struttura, che si estende su una superficie di 380 metri quadrati, ospiterà 11 ambulatori dedicati ai medici di medicina generale e alle pediatre del territorio, un infermiere di comunità, alcuni specialisti e due sale d'attesa.

