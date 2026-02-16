Olympiacos-Milano Lavarini | La chiave è metterle subito in difficoltà

L’allenatore Lavarini ha detto che la strategia per la partita Olympiacos-Milano è mettere subito in difficoltà le avversarie. La squadra milanese affronta questa sfida con l’obiettivo di imporre il ritmo fin dai primi scambi, cercando di sfruttare ogni errore delle greche. La partita si gioca in un palazzetto pieno di tifosi, pronti a sostenere le azzurre italiane.

La CEV ZEREN Group Champions League torna a tenere alta l’attenzione sul volley femminile con la Vero Volley Milano impegnata nell’andata degli ottavi contro l’Olympiacos Piraeus. Dopo aver sfiorato l’accesso diretto ai Quarti, le rossonere cercano un risultato favorevole in Grecia per mettere le basi della qualificazione, sfruttando la voglia di riscatto e la fiducia maturata nelle ultime uscite. La sfida è in programma sul campo del Melina Merkouri Rentis di Atene. Milano deve fare i conti con l’assenza di Lanier, rimasta in Italia per proseguire le terapie a seguito dell’infortunio alla caviglia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

