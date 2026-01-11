LIVE Milano-Perugia 2-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-19 le ragazze di Lavarini si prendono il secondo parziale!

Segui in tempo reale l’incontro di volley femminile tra Milano e Perugia, valido per l’A1 2026. Le ragazze di Lavarini si sono aggiudicate il secondo set con un punteggio di 25-19. Per aggiornamenti continui sulla partita tra Chieri e Conegliano, clicca sul link dedicato. Restiamo aggiornati sui risultati e sugli sviluppi di questo campionato nazionale di alto livello.

