LIVE Milano-Perugia 2-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-19 le ragazze di Lavarini si prendono il secondo parziale!
Segui in tempo reale l’incontro di volley femminile tra Milano e Perugia, valido per l’A1 2026. Le ragazze di Lavarini si sono aggiudicate il secondo set con un punteggio di 25-19. Per aggiornamenti continui sulla partita tra Chieri e Conegliano, clicca sul link dedicato. Restiamo aggiornati sui risultati e sugli sviluppi di questo campionato nazionale di alto livello.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CHIERI-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 16.00 8-10 Primo tempo potente di Lemmens. 8-9 Stavolta Egonu opta per la diagonale profonda! Ancora un punto per l’opposta. 7-9 Punto di Fiesoli da posto 4. 7-8 Botta impressionante di Egonu in parallela! Punto per Milano. 6-8 Bello questa volta l’attacco di Perinelli! Attacco lungo linea su cui Fersino non può nulla. 6-7 Sbaglia anche Vanjak in battuta. 5-7 Sbaglia al servizio Egonu. 5-6 Perinelli spreca una grande difesa delle sue compagne sull’attacco di Egonu. Finisce fuori la diagonale della schiacciatrice. 🔗 Leggi su Oasport.it
