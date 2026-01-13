David Marino cantare per esistere | il viaggio di una voce che attraversa confini e identità usando l’emozione come lingua universale | INTERVISTA ESCLUSIVA

David Marino, cantante di origine canadese, con radici italiane, condivide il suo percorso artistico attraverso jazz, teatro musicale e palcoscenici internazionali. In questa intervista esclusiva, l’artista approfondisce come la musica gli abbia permesso di attraversare confini e identità, utilizzando l’emozione come linguaggio universale. Un viaggio che riflette l’evoluzione di una voce che cerca di esistere e comunicare oltre le barriere culturali.

