‘Notte Bianca’ a Caserta successo con 30mila presenze e indotto in crescita

La Notte Bianca di Caserta ha registrato un grande successo, attirando circa 30.000 presenze e contribuendo alla crescita dell’indotto locale. L’evento ha offerto un’atmosfera vivace e coinvolgente, confermando la manifestazione come un appuntamento di rilievo nel panorama culturale e sociale della città.

© Anteprima24.it - ‘Notte Bianca’ a Caserta, successo con 30mila presenze e indotto in crescita Tempo di lettura: 2 minuti La Notte Bianca di Caserta ha registrato un risultato straordinario, attestando circa 30.000 presenze complessive e trasformando l’intero centro urbano in un palcoscenico diffuso: ogni strada, piazza e angolo della città è stato animato da musica, spettacoli itineranti, performance artistiche e intrattenimento per ogni fascia d’età, confermando la vocazione di Caserta a grande capitale degli eventi culturali e aggregativi. Nonostante il programma originario prevedesse un numero più elevato di artisti, la concomitanza con lo street food,evento collaterale ma fortemente attrattivo, ha suggerito, nell’interesse della città, una razionale rimodulazione delle attività previste. Anteprima24.it La festa dell’olio casertano tra ragazzi ed esperti con Coldiretti Caserta: grande successo per “Olio Nostrum” - “La promozione di una cultura dell’olio di qualità è fondamentale per valorizzare le produzioni territoriali e investire nelle nuove generazioni, che rappresentano il futuro dell’agricoltura campana”, ... casertace.net

UNA NOTTE BIANCA INDIMENTICABILE! Venerdì sera il Pio IX si è illuminato di gioia e comunità. Un GRAZIE di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questa serata speciale (con una scuola trasformata a festa!), e a tutte le famiglie che hanno part - facebook.com facebook