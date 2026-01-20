UmbriaCON successo per il festival dedicato al comics | la terza edizione si chiude con 30mila presenze

Si è conclusa con successo la terza edizione di UmbriaCON, il festival dedicato a comics, art e games. Con oltre 30.000 presenze, registrando un aumento del 25% rispetto all’anno precedente, l’evento ha attirato numerosi ospiti e artisti di rilievo nazionale e internazionale. La manifestazione conferma l’interesse crescente verso il settore e rafforza il ruolo dell’Umbria come centro di cultura e creatività nel panorama del comics.

Oltre 30mila presenze e una crescita del 25% rispetto allo scorso anno. Si chiude con numeri record la terza edizione di UmbriaCON, il festival dedicato al comics, art & games che ha portato in Umbria ospiti e artisti di fama nazionale e internazionale. Tanto pubblico proveniente da varie regioni.

