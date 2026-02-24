Oltre 140 musei fondazioni e gallerie da scoprire | a Milano torna MuseoCity

Il ritorno di MuseoCity a Milano deriva dalla volontà di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale cittadino. Oltre 140 musei, fondazioni e gallerie aprono le loro porte al pubblico, offrendo visite speciali e eventi. La manifestazione coinvolge anche aziende e spazi culturali, creando un’occasione unica di scoperta. Milano si anima con questa iniziativa, che invita cittadini e visitatori a esplorare il suo ricco patrimonio artistico e storico.

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Oltre 140 luoghi da scoprire tra musei, aziende, gallerie e luoghi culturali. A Milano torna MuseoCity, la manifestazione promossa dal Comune di Milano dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale in città. Con il titolo ‘Le imprese della cultura’, l’edizione 2026 celebra il coraggio e la determinazione che accomunano arte e sport in un omaggio alle piccole e grandi istituzioni culturali milanesi. Per scoprire gli oltre 140 luoghi culturali aperti in città visitare il sito dedicato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Musei, Gallerie d’Italia: domani apertura gratuita dei musei di Intesa Sanpaolo#Gallerie-d’Italia || Domani, le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo aprono le porte gratuitamente. Torna Milano MuseoCity: quella del 2026 sarà la decima edizione. Il programmaDal 6 febbraio al 15 marzo 2026, Milano ospiterà la decima edizione di MuseoCity, un evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale cittadino.