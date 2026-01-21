Torna Milano MuseoCity | quella del 2026 sarà la decima edizione Il programma

Dal 6 febbraio al 15 marzo 2026, Milano ospiterà la decima edizione di MuseoCity, un evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale cittadino. In concomitanza con le Olimpiadi e Paralimpiche Invernali di Milano Cortina 2026, questa manifestazione promuove l’arte e la storia attraverso aperture straordinarie e iniziative speciali, confermando il ruolo di Milano come centro di cultura e innovazione anche durante i grandi eventi internazionali.

Milano non sarà solo Olimpiadi ma anche cultura. Dal 6 febbraio al 15 marzo, in concomitanza con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la città ospita la decima edizione di Milano MuseoCity, la manifestazione promossa dal Comune in collaborazione con l'Associazione MuseoCity ETS dedicata alla valorizzazione del patrimonio museale della città. "In queste dieci edizioni - continua - la manifestazione ha saputo costruire una rete straordinaria, capace di far dialogare oltre 150 realtà diverse, rendendo visibile la grande ricchezza culturale diffusa in tutti i quartieri della città. MuseoCity compie 10 anni e celebra le 'Imprese della cultura'Celebra il coraggio e la determinazione che accomunano arte e sport, rendendo omaggio alle piccole e grandi istituzioni culturali milanesi, la decima edizione di MuseoCity che si terrà dal 6 febbraio ... In arrivo a Milano la rassegna che valorizza tutte le istituzioni culturali della città: le novità di MuseoCity 2026Mentre Milano si prepara ad accogliere i Giochi di Milano Cortina 2026, la città conferma la propria vocazione culturale con la decima edizione di Milano MuseoCity dal 6 febbraio al 15 marzo 2026 ...

