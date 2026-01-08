Madonna e Dolce&Gabbana riscrivono la seduzione con The One vent’anni dopo

Madonna e Dolce&Gabbana rivisitano l’iconica fragranza The One, celebrando vent’anni di eleganza e seduzione. Questa nuova campagna riflette l’evoluzione del profumo, mantenendo intatti gli elementi distintivi che hanno reso The One un classico. Un’interpretazione contemporanea che unisce tradizione e modernità, senza eccessi, per un pubblico che apprezza la raffinatezza semplice e senza tempo.

Dolce&Gabbana e Madonna incarnano uno dei sodalizi più iconici tra moda e musica. Nato all'inizio degli anni Novanta e alimentato da una profonda sintonia estetica e culturale, questo incontro ha saputo dare forma a un immaginario audace e sensuale, perfetta espressione tanto dell'identità del brand quanto della forza magnetica della pop star. Madonna ha indossato le creazioni della maison in numerosi tour, trasformandole in look iconici entrati nella storia e contribuendo a scolpire la sua immagine di icona assoluta, potente e radicalmente libera (impossibile non evocare il leggendario Girlie Show World Tour del 1993). Madonna torna a collaborare con Dolce & Gabbana nel 2026 dopo le polemiche del 2015 su famiglia e fecondazione assistita - facebook.com MADONNA CANTA PATTY PRAVO: ASCOLTA L'ANTEPRIMA. La Regina del Pop interpreta in italiano "La Bambola" per il nuovo spot Dolce & Gabbana.

