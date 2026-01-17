Da Dolce&Gabbana le cinture segnano il tempo

Da Dolce&Gabbana, le cinture sono un elemento che riflette stile e tradizione, segnando il tempo con eleganza e precisione. La maison, nota per la cura dei dettagli, presenta una collezione che richiama l’artigianalità e la raffinatezza maschile, offrendo accessori che uniscono funzionalità e classe in modo sobrio e senza eccessi.

Dopo aver scritto un trattato estetico su come elevare i pigiami rendendoli dei degni sostituti degli abiti sartoriali, Dolce&Gabbana ci porta indietro nel tempo proponendoci ritratti al maschile curati nei minimi dettagli. Alberto, Adam, Diego, Francesco, Giovanni: sono solo alcuni dei nomi che scorrono proiettati sul set della sfilata AutunnoInverno 2026, The Portrait of Man, presentata da Dolce&Gabbana in Viale Piave. Una voce fa da guida e chiarisce l’intento narrativo della collezione: materiali, tessuti, broccati e i chiaroscuri all’italiana non parlano di stereotipi al maschile, quanto di energie da rivelare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

