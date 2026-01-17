Da Dolce&Gabbana le cinture segnano il tempo
Da Dolce&Gabbana, le cinture sono un elemento che riflette stile e tradizione, segnando il tempo con eleganza e precisione. La maison, nota per la cura dei dettagli, presenta una collezione che richiama l’artigianalità e la raffinatezza maschile, offrendo accessori che uniscono funzionalità e classe in modo sobrio e senza eccessi.
Dopo aver scritto un trattato estetico su come elevare i pigiami rendendoli dei degni sostituti degli abiti sartoriali, Dolce&Gabbana ci porta indietro nel tempo proponendoci ritratti al maschile curati nei minimi dettagli. Alberto, Adam, Diego, Francesco, Giovanni: sono solo alcuni dei nomi che scorrono proiettati sul set della sfilata AutunnoInverno 2026, The Portrait of Man, presentata da Dolce&Gabbana in Viale Piave. Una voce fa da guida e chiarisce l’intento narrativo della collezione: materiali, tessuti, broccati e i chiaroscuri all’italiana non parlano di stereotipi al maschile, quanto di energie da rivelare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Leggi anche: Da Dior a Dolce&Gabbana, le clutch e pochette con ricami che raccontano storie, impreziosite da dettagli che trasformano ogni uscita in un momento da ricordare
Leggi anche: Madonna è The One: Dolce&Gabbana riporta il desiderio (adulto) al centro del beauty
Il secondo giorno di #MMFW continua con la collezione autunno/inverno 2026-2027 di @dolcegabbana. Dall’arrivo degli ospiti come @bensonboone e #JungHaeIn al backstage con la posa “Dolce & Gabbana” dei modelli fino alla passerella. Scopri la nuova - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.