Olimpiadi una vittoria della comunità del fare

Il successo delle Olimpiadi a Milano deriva dall’impegno della comunità del fare, che ha messo in campo risorse e capacità per realizzare l’evento. La realizzazione ha richiesto sforzi concreti e decisioni rapide, spesso affrontando sfide impreviste. La collaborazione tra cittadini, volontari e organizzatori ha permesso di superare ostacoli logistici e tecnici. La presenza di numerosi volontari sul territorio ha fatto la differenza nelle operazioni quotidiane. La fase finale si avvicina, e tutto sembra procedere senza grandi intoppi.

Milano, 24 febbraio 2026 – La positiva esperienza olimpica merita considerazioni non retoriche. In primo luogo ha rappresentato la vittoria della grande comunità del fare, anche assumendo qualche rischio calcolato, sulla altrettanto grande comunità del no. Nelle stesse località interessate e nell'Italia intera i due schieramenti si sono confrontati nella fase preliminare come in quella dello stesso svolgimento. Basti pensare all' impianto di bob che rappresenta un grande salto tecnologico rispetto a tutti i siti concorrenti, spiazzandoli. Solo il progressivo successo organizzativo e sportivo ha messo (temporaneamente) a tacere i gufi.