Olimpiadi Milano-Cortina mezzo miliardo di interazioni e 1,52 mld di contatti per l' apertura | è record mediatico

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 hanno generato oltre mezzo miliardo di interazioni e 1,52 miliardi di contatti durante l'apertura, a causa dell'enorme interesse del pubblico. Molti utenti hanno condiviso contenuti e commentato gli eventi, creando un flusso continuo di attenzione sui social media. La campagna di comunicazione ha coinvolto anche influencer e media internazionali, contribuendo a far salire il livello di partecipazione online. La risposta del pubblico si riflette nelle numerose visualizzazioni e interazioni accumulate.

(Adnkronos) - Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 hanno acceso i riflettori del mondo sull'Italia, mettendola al centro dell'informazione sportiva globale. Ai Giochi hanno preso parte 92 nazioni. Tra i partecipanti erano inclusi anche atleti ammessi come Individual neutral athletes, ovvero sportivi autorizzati a gareggiare sotto bandiera neutrale, senza rappresentare ufficialmente Russia o Bielorussia, in linea con le decisioni assunte dal Comitato olimpico internazionale. In questo scenario di massima esposizione mediatica, Mimesi - realtà leader nel monitoraggio dei media - ha messo in campo le proprie competenze tecnologiche per analizzare in modo strutturato tutte le tipologie di media: stampa cartacea, web news, radio, tv e social media. 🔗 Leggi su Iltempo.it

