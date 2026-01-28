La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026 si avvicina e si preannuncia come una delle più grandi di sempre. Prevista per il 6 febbraio allo Stadio San Siro, la manifestazione promette di essere un evento imponente, con l’organizzazione che lavora per realizzare uno spettacolo memorabile. A dieci giorni dalla data, tutto sembra pronto per un’apertura da record.

Prevista a San Siro il 6 febbraio. A dieci giorni dall’inizio, la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, in programma il 6 febbraio allo Stadio San Siro, si annuncia come una delle più imponenti di sempre. Per la prima volta sarà una cerimonia diffusa, articolata su più località, frutto di un grande progetto corale a dimensione globale. Lo spettacolo trasformerà San Siro in un palcoscenico internazionale grazie alla partecipazione di grandi nomi della musica e dello spettacolo, tra cui Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Cecilia Bartoli, Lang Lang, e attori come Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e Matilde De Angelis. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Milano Cortina 2026, una Cerimonia di Apertura da record

Mancano poco più di due settimane all’inizio delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.

Il Maestro Andrea Bocelli, noto interprete della musica italiana e riconosciuto a livello internazionale, sarà protagonista alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio.

Giochi Milano-Cortina, ICE: ci saremoAgenti dell'Ice, l'agenzia Immigrazione degli Usa, parteciperanno come supporto di sicurezza ai Giochi invernali 2026. Un portavoce dell'Ice lo ha detto all' agenzia di stampa francese Afp, confermand ... rainews.it

Italpress scende in pista per i Giochi Olimpici di Milano-CortinaMILANO (ITALPRESS) – Italpress scende in pista per i prossimi Giochi Olimpici di Milano Cortina con una copertura informativa dedicata, pensata ... iltempo.it

Il Sole 24 ORE. . Leggi l'articolo qui: https://www.ilsole24ore.com/art/milano-cortina-cosi-agiranno-uomini-dell-ice-italia-AITjFY5 #Olimpiadi #MilanoCortina #Ice #IlSole24Ore - facebook.com facebook

In vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, sul fronte della sicurezza saranno impegnati complessivamente di circa seimila agenti del sistema di sicurezza nazionale. Il dispositivo prevede l'impiego di sistemi di sorveglianza avanzati, tra cui droni e disp x.com