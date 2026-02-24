Milano-Cortina mezzo miliardo di interazioni e 1,52 mld di contatti per la cerimonia d’apertura | è record mediatico

Milano-Cortina ha attirato oltre mezzo miliardo di interazioni e 1,52 miliardi di contatti durante la cerimonia d’apertura, grazie alla grande copertura mediatica. La causa di questo successo risiede nella forte presenza online e nei contenuti condivisi dai fan e dai media. Le immagini degli eventi hanno fatto il giro del mondo, coinvolgendo milioni di appassionati. Questi numeri dimostrano quanto l’Italia sia sotto i riflettori in questa grande manifestazione sportiva.

(Adnkronos) – Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 hanno acceso i riflettori del mondo sull'Italia, mettendola al centro dell'informazione sportiva globale. Ai Giochi hanno preso parte 92 nazioni. Tra i partecipanti erano inclusi anche atleti ammessi come Individual neutral athletes, ovvero sportivi autorizzati a gareggiare sotto bandiera neutrale, senza rappresentare ufficialmente Russia o Bielorussia. La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026 si preannuncia come una delle più grandi di sempre. Questa mattina, la fiaccola olimpica è arrivata all'Arco della Pace, a Milano. Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina hanno fatto qualcosa che nessuna strategia di marketing avrebbe potuto fare: hanno lasciato che fosse il mondo a parlare bene dell'Italia. Atleti di 90 nazioni hanno narrato sui loro social l'Italia e le sue meraviglie.