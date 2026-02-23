Trenord effetto Olimpiadi | sui treni lombardi 1,3 milioni di passeggeri in più Ma sarà di nuovo sciopero ecco quando

Il successo delle Olimpiadi ha portato un aumento di 1,3 milioni di passeggeri sui treni lombardi, una crescita attribuita alla forte affluenza di visitatori e partecipanti. Questa impennata ha messo in evidenza la capacità del sistema di trasporto di gestire grandi volumi di persone, ma ha anche evidenziato le tensioni tra utenti e operatori. Nei prossimi giorni, i viaggiatori dovranno prepararsi a un possibile sciopero programmato, che potrebbe influire sulle corse.

Milano, 23 febbraio 2026 – Tra i tanti bilanci positivi che vengono stilati in questo lunedì post-Olimpiadi, spicca quello di Trenord. Dal 6 al 22 febbraio la compagnia ferroviaria ha registrato infatti il 64% in più di viaggiatori fra Milano e la Valtellina, il 15% il più sulle linee suburbane di Milano e 1,3 milioni di viaggiatori che, nelle settimane dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, si sono aggiunti ai consueti passeggeri del servizio ferroviario (+10%), per un totale di 13,9 milioni di viaggi sull'intera rete servita.  Olimpiadi, il piano Trenord per Milano-Cortina 2026: corse potenziate, servizio notturno e convogli speciali Durante le ultime due settimane Trenord ha potenziato l'offerta di oltre 200mila treni*km, cioè 120 corse in più ogni giorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

