Effetto Olimpiadi boom sui treni | 1,3 milioni di passeggeri in più con Trenord

L’afflusso di 1,3 milioni di passeggeri in più sui treni Trenord è legato alle Olimpiadi invernali. La manifestazione ha spinto molte persone a usare il treno rispetto ai giorni normali, aumentando così i flussi su tutta la rete. In totale, i viaggi effettuati raggiungono quasi 14 milioni, dimostrando come grandi eventi possano influenzare i trasporti pubblici quotidiani. I dati mostrano chiaramente un incremento significativo rispetto ai periodi precedenti.

Ben 1,3 milioni di viaggiatori in più sui treni Trenord nel periodo delle Olimpiadi invernali. Un numero che si somma a chi di consueto si sposta sulla rete ferroviaria, per un totale di quasi 14 milioni di viaggi sull'intera rete. L'aumento dei passeggeri del 10% è stato possibile anche grazie al potenziamento dell'offerta con circa 120 corse in più al giorno. Sul collegamento fra Milano e la Valtellina, che è stato riorganizzato per offrire una corsa ogni 30 minuti e un servizio attivo dalle 4 di mattina alle 3 di notte, hanno viaggiato 483mila passeggeri: è il 64% in più rispetto alle frequentazioni abituali. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Trenord, l’ad Andrea Severini scommette su puntualità e sicurezza. Il traguardo? “Un milione di passeggeri sui treni lombardi da qui al 2033”Andrea Severini, ad di Trenord, punta a migliorare la puntualità e la sicurezza dei servizi ferroviari in Lombardia.

Trenord nel 2025: 205 milioni di passeggeri, 3% di corse in più. E l’indice di puntualità?Nel 2025, Trenord ha registrato un incremento del 3% nelle corse, raggiungendo circa 780mila servizi e trasportando 205 milioni di passeggeri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Olimpiadi, a Milano nessun effetto rincari su hotel e ristoranti: boom di spese per articoli sportivi e trasporti; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, boom di scambio case e vacanze sulla neve: i prezzi; Lavoro, a gennaio crescono le assunzioni nel Bellunese: è boom di hostess, steward e camerieri per le Olimpiadi. Intanto crollo senza precedenti nell’occhialeria; Milano piace, ma ancora non basta: Obiettivo: città internazionale.

Olimpiadi 2026: effetto Brignone anche sui media onlineSe si prendono in considerazione le variazioni tra Olimpiadi e calcio, risulta evidente che i Giochi Olimpici Invernali producono un’inversione di tendenza, superando l’audience online del calcio, a ... touchpoint.news

Olimpiadi, a Milano nessun effetto rincari su hotel e ristoranti: boom di spese per articoli sportivi e trasportiL'analisi condotta da Revolut sulle transazioni effettuate dai propri clienti globali in città tra il 5 e il 17 febbraio ... affaritaliani.it

Durante la chiusura delle Olimpiadi 2026, TIM ha trasmesso lo storico spot SIP con Massimo Lopez, puntando sull'effetto nostalgia. https://tech.everyeye.it/notizie/tim-rimandato-onda-storico-spot-spid-massimo-lopez-non-sa-perche-861271.htmlutm_mediu - facebook.com facebook

Milano esce dai riflettori e punta all’effetto Olimpiadi: “Adesso altri grandi eventi” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com