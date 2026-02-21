Olimpiadi le pagelle | i Gaudreau famiglia da 9 Kennedy 4 | la teoria del complotto nel curling no

Jane e Guy Gaudreau hanno deciso di seguire gli Stati Uniti alle Olimpiadi per onorare i figli, morti in un incidente stradale causato da un ubriaco. La loro presenza si concentra sulla volontà di ricordare le vittime e di sensibilizzare sulla prevenzione. La famiglia ha portato con sé foto e oggetti legati ai figli, creando un momento di solidarietà tra gli sportivi e gli spettatori. La loro storia ha attirato l’attenzione di molti passanti.

Dove si racconta di una partita che è più di una partita, di polemiche senza senso, di una famiglia che ha due buchi nel cuore, di un miliardario di 63 anni che se la prende con una sciatrice di 22, di una donna che ha cambiato il suo sport e di un abbraccio che ha cambiato due storie. La finale di hockey maschile tra Canada e Usa capita esattamente nel 46° anniversario del "Miracolo sul ghiaccio", la finale vinta dagli Stati Uniti contro l’Unione Sovietica il 22 febbraio 1980, ai Giochi di Lake Placid. Anche questa finale è stata caricata di molti significati. C’è chi alla vigilia ha continuato a chiedere ai giocatori canadesi se si sentono "i buoni" contro "i cattivi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Bill Gates e il piano per le pandemie nei file Epstein: perché la teoria del complotto non reggeDopo la pubblicazione di nuovi documenti sui file Epstein, sui social circolano di nuovo teorie del complotto che coinvolgono Bill Gates.

Olimpiadi, tensione nel curling: Kennedy tocca la stone dopo il limite e la Svezia si infuria, la rissa è viraleDurante le Olimpiadi, Kennedy ha toccato la pietra nel curling oltre il limite, scatenando la furia della squadra svedese e portando a una rissa che ha fatto il giro dei social network.

