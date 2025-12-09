Firenze, 9 dicembre 2025 – Le castagne tornano protagoniste a Firenze con una fiera completamente dedicata alla loro filiera, alla tradizione che rappresentano e alle prospettive future. Dal 12 al 14 dicembre Castanea Expo 2025, alla Fortezza da Basso, accoglierà produttori, istituzioni, ricercatori e appassionati per tre giorni di incontri, degustazioni e confronto. Un appuntamento che racconta una storia antica e allo stesso tempo proiettata verso il futuro, in un momento in cui la castanicoltura vive una delle sue stagioni più promettenti. La prima edizione di Castanea Expo. Castanea Expo 2025 è la prima fiera nazionale interamente dedicata al mondo del castagno e del suo frutto e rappresenta un nuovo punto di riferimento per un comparto che sta vivendo un forte rilancio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castanea Expo 2025, al via la prima edizione della fiera dedicata al mondo delle castagne