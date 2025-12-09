Castanea Expo 2025 al via la prima edizione della fiera dedicata al mondo delle castagne
Firenze, 9 dicembre 2025 – Le castagne tornano protagoniste a Firenze con una fiera completamente dedicata alla loro filiera, alla tradizione che rappresentano e alle prospettive future. Dal 12 al 14 dicembre Castanea Expo 2025, alla Fortezza da Basso, accoglierà produttori, istituzioni, ricercatori e appassionati per tre giorni di incontri, degustazioni e confronto. Un appuntamento che racconta una storia antica e allo stesso tempo proiettata verso il futuro, in un momento in cui la castanicoltura vive una delle sue stagioni più promettenti. La prima edizione di Castanea Expo. Castanea Expo 2025 è la prima fiera nazionale interamente dedicata al mondo del castagno e del suo frutto e rappresenta un nuovo punto di riferimento per un comparto che sta vivendo un forte rilancio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Castanea Expo: alla Fortezza da Basso la prima fiera nazionale della castanicoltura
Castanea Expo, parte la tre giorni dedicata al mondo delle castagne
Castanea Expo. A Firenze una fiera ‘unica’ al mondo
(Agen Food) - Firenze, 05 dic. - Sarà la castagna, regina assoluta del bosco, la protagonista del prossimo appuntamento fieristico alla Fortezza da Basso: Castanea Expo 2025, la prima fiera nazionale sulla filiera del castagno e sul futuro della castanicoltura. - facebook.com Vai su Facebook
La stagione delle castagne è iniziata e si avvicina CASTANEA EXPO 2025. Dal 12 al 14 dicembre, la Fortezza da Basso ospita 3 giornate di workshop, degustazioni e cooking show, per raccontare un comparto che unisce tradizione e innovazione. Ingresso Vai su X
Castanea Expo 2025, al via la prima edizione della fiera dedicata al mondo delle castagne - Giani: “Un'iniziativa che punta a valorizzare un frutto che ha accompagnato le generazioni passate e che oggi è protagonista di una ga ... Secondo lanazione.it
