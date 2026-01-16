Al teatro Petrella Pollicino Show apre la rassegna dedicata alle famiglie

Al Teatro Petrella di Longiano tornano le domeniche dedicate ai più piccoli. Domenica 18 gennaio (ore 16) primo appuntamento di Sciroppo di Teatro, il progetto di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Longiano, al teatro Petrella un 2026 di musica, letteratura e arti visive: al via il calendario di spettacoli; Quando il pediatra mette in ricetta di andare a teatro.

