Ok Fenix e ’Pietro Pezzi’

Il weekend di volley italiano si è acceso dopo che la Consar Pietro Pezzi ha subito una pesante sconfitta a San Marino, causata da un calo di concentrazione durante il terzo set. La squadra ha faticato a contenere gli attacchi avversari e ha perso tutti i set con margini di pochi punti. La sconfitta ha lasciato i biancoblu al 12° posto nel girone D di serie B, mentre i Titani continuano a guidare la classifica.

Fine settimana di passione per il volley nostrano, dalla serie B ai campionati regionali. Nel girone D di serie B maschile, esce con le ossa rotte dal confronto di San Marino, la Consar Pietro Pezzi che perde 3-0 (25-18, 25-19, 25-21) e resta assieme alla Don Celso al 12º posto mentre i Titani si confermano terza forza del campionato. In B2 femminile (girone G) punti per entrambe le formazioni ravennati. La Fenix Faenza espugna 3-1 (17-25, 25-21, 25-23, 25-20) il palazzo dello Sport di Tortoreto, formazione che in classifica era 1 punto davanti alle manfrede, ora al 7º posto con 25 punti. Strappa un punto a Urbania il My Mech Cervia che perde ma solo 3-2 (25-22, 25-17, 21-25, 21-25, 15-13) e prova ad avvicinare Perugia al 12º posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ’Pietro Pezzi’ ko e penultima. My Mech Cervia ancora sconfittaLa squadra Pietro Pezzi ha perso contro My Mech Cervia, che ha conquistato la vittoria per una serie di errori degli avversari. Leggi anche: Derby per la Querzoli Volley Forlì in casa della Consar Pietro Pezzi Ravenna